I quotidiani pazzi di Anguissa | «Un totem assoluto | un monumento al ruolo»

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un altra super partita di André Frank Zambo. Il tuttocampista del Napoli domina anche nella patria del calcio totale, alla Johan Cruijff Arena. Suii paragoni si sprecano. L’Equipe ieri scriveva che è il re di Napoli. E i voti sono ancora una volta altissimi. Non segna – aveva segnato al Liverpool e due volte al Torino – ma è ancora una volta determinante. In questa fase,“determina”. È quanto scrive il Corriere della Sera, che gli dà 8. Combatte e determina. Un leone in mezzo al campo: accende Zielinski nell’azione del 3-1 e regala l’assist a Raspa sul 4-1. Va oltre il Corriere dello Sport, che gli dà addirittura 9. «Fallisce un tris facile, se vogliamo, ma ispira Zielinski-gol come una musa e costruisce il poker di Raspadori sradicando il pallone a Bassey. Un...