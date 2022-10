Alessia Pifferi, picchiata in carcere dalle altre detenute: “Cosa le hanno fatto” (Di martedì 4 ottobre 2022) Alessia Pifferi picchiata in carcere. La 36enne in carcere a San Vittore (Milano) con l’accusa di omicidio volontario per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana , è stata picchiata selvaggiamente dalle altre detenute. Il racconto al Corriere.it dalla sua legale, Solange Marchignoli: ”È successo una settimana fa dopo la prima udienza in tribunale. Alessia stava raggiungendo una suora quando è stata aggredita dalle altre detenute che le hanno tirato i capelli e schiaffeggiata. Questa donna ha molta paura di quanto le sta accadendo”. Leggi anche: “Era un peso”. Diana morta di stenti, la scoperta choc dei magistrati sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 ottobre 2022)in. La 36enne ina San Vittore (Milano) con l’accusa di omicidio volontario per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana , è stataselvaggiamente. Il racconto al Corriere.it dalla sua legale, Solange Marchignoli: ”È successo una settimana fa dopo la prima udienza in tribunale.stava raggiungendo una suora quando è stata aggreditache letirato i capelli e schiaffeggiata. Questa donna ha molta paura di quanto le sta accadendo”. Leggi anche: “Era un peso”. Diana morta di stenti, la scoperta choc dei magistrati sulla ...

fattoquotidiano : Alessia Pifferi, la legale: “Picchiata in carcere dalle altre detenute”. Negata la perizia per la donna che lasciò… - Methamorphose30 : RT @vitaindiretta: Picchiata dalle altre detenute Alessia Pifferi, la 36enne in carcere a San Vittore (Mi) con l’accusa di omicidio volonta… - bizcommunityit : Bimba morta di stenti a Milano, il gip: 'La madre consapevole, nessun disagio psichico' - infoitinterno : Morte della piccola Diana, niente perizia per Alessia Pifferi (che sarebbe stata presa a schiaffi in carcere) - infoitinterno : Alessia Pifferi picchiata in carcere dalle altre detenute, il legale: “Ha molta paura” -