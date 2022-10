LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: comincia il warm-up, minuti decisivi per la scelta delle gomme (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.42 Tutti in pista sin da subito per trovare il ritmo e prendere confidenza con la pista in vista della gara. 5.40 SEMAFORO VERDE!!! Ultimi 20 minuti di prove in preparazione della gara per la MotoGP. 5.37 Le condizioni attuali della pista potrebbero causare un utilizzo più diffuso della soft al posteriore. Tre minuti all’inizio del warm-up. 5.34 All’anteriore quasi tutti dovrebbero optare per la mescola media in vista di un’eventuale gara asciutta, mentre al posteriore qualcuno potrebbe provare la soft. Tra i big, Marquez e Bastianini hanno effettuato il long-run in FP4 con la combinazione media-soft. 5.30 Proiettiamoci adesso verso la simulazione di passo gara che andrà in scena tra pochi minuti nel warm-up. ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.42 Tutti in pista sin da subito per trovare il ritmo e prendere confidenza con la pista in vista della gara. 5.40 SEMAFORO VERDE!!! Ultimi 20di prove in preparazione della gara per la. 5.37 Le condizioni attuali della pista potrebbero causare un utilizzo più diffuso della soft al posteriore. Treall’inizio del-up. 5.34 All’anteriore quasi tutti dovrebbero optare per la mescola media in vista di un’eventuale gara asciutta, mentre al posteriore qualcuno potrebbe provare la soft. Tra i big, Marquez e Bastianini hanno effettuato il long-run in FP4 con la combinazione media-soft. 5.30 Proiettiamoci adesso verso la simulazione di passo gara che andrà in scena tra pochinel-up. ...

