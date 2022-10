CNR: Concorso per 14 Operatori e Funzionari (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 7 Figure Professionali come Operatore Tecnico VIII Livello e di 7 Figure Professionali come Funzionario di Amministrazione V Livello. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso Si comunica sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it i bandi di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di sette unità di personale, profilo operatore tecnico VIII livello professionale, da assegnare alle aree della ricerca del ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto unPubblico per l’assunzione di 7 Figure Professionali come Operatore Tecnico VIII Livello e di 7 Figure Professionali comeo di Amministrazione V Livello. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi comunica sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it i bandi dipubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di sette unità di personale, profilo operatore tecnico VIII livello professionale, da assegnare alle aree della ricerca del ...

