“A tutta scienza”: per i piccoli 96 eventi nelle biblioteche della provincia (Di domenica 2 ottobre 2022) Bergamo. La Terra è proprio un bel posticino, che vale la pena esplorare anche in termini scientifici. Ma come spiegare ai bambini della scuola materna argomenti complessi come quelli affrontati da questa materia? Lo si può fare attraverso le proposte pensate dalle biblioteche della Rete Bibliotecaria Bergamasca, che anche quest’anno partecipano al festival Bergamoscienza nell’ambito del progetto “Mi scappa da leggere”, presentato e finanziato dalla stessa rete e da Fondazione Comunità Bergamasca. Per i bambini dai 3 ai 6 anni, tra il 3 e il 16 ottobre, sono previsti nelle biblioteche 71 incontri dedicati alle scuole dell’infanzia e 25 all’utenza libera, ai quali i piccoli possono partecipare insieme alle loro famiglie per assistere a letture condivise. Per prendere ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 ottobre 2022) Bergamo. La Terra è proprio un bel posticino, che vale la pena esplorare anche in termini scientifici. Ma come spiegare ai bambiniscuola materna argomenti complessi come quelli affrontati da questa materia? Lo si può fare attraverso le proposte pensate dalleRete Bibliotecaria Bergamasca, che anche quest’anno partecipano al festival Bergamonell’ambito del progetto “Mi scappa da leggere”, presentato e finanziato dalla stessa rete e da Fondazione Comunità Bergamasca. Per i bambini dai 3 ai 6 anni, tra il 3 e il 16 ottobre, sono previsti71 incontri dedicati alle scuole dell’infanzia e 25 all’utenza libera, ai quali ipossono partecipare insieme alle loro famiglie per assistere a letture condivise. Per prendere ...

