Ucraina | Draghi a Zelensky | ' commosso da onorificenza | verrò a riceverla da tue mani a Kiev'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Nella telefonata di oggi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato al premier Mario Draghi il conferimento della Prima Classe dell'Ordine del Principe 'Yaroslav il Saggio', una delle massime onoreficenze ucraine. "Sono onorato e commosso di questa onorificenza", ha detto Draghi a Zelensky durante la telefonata. "Sarò felice di poterla ricevere dalle tue mani a Kiev, quando sarò libero dai miei impegni istituzionali".

