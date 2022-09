Rimpallo di accuse sul Nord Stream La Nato | «Sabotaggio deliberato» Mosca | «Atto terroristico di un Paese straniero»

(Di giovedì 29 settembre 2022) Continua ilditra Washington esulle falle nei gasdotti1 e 2, nel Mar Baltico. «Ci sono state affermazioni che quelle sono acque neutrali – ha detto oggi Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo – ma si tratta della zona economica speciale di Danimarca e Svezia, paesi allineati allache sono pieni di armi di fabbricazione statunitense e che sono completamente controllati dai servizi speciali statunitensi». Alle sue parole ha fseguito poi anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha parlato di «, probabilmente di un». L’occidente, però, non ci sta. E continua a puntare il dito contro il Cremlino. ...

