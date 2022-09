“Possiamo aspettare”. Niente panico nell'Ue sul centrodestra e la manovra (Di giovedì 29 settembre 2022) La vittoria del centrodestra alle elezioni non ha scatenato alcuna reazione violenta dei mercati e dei poteri internazionali. Anzi. Un alto funzionario dell'Unione Europea, rispondendo a una domanda sulle tempistiche dell'Italia per la presentazione in Ue del Documento programmatico di bilancio, ha tranquillizzato il governo che sarà probabilmente guidato da Giorgia Meloni: “Le elezioni sono evento di routine nel ciclo europeo di coordinamento delle politiche fiscali. E ci sono metodi standard per affrontarle. L'Italia formerà il governo, avrà bisogno di tempo che l'Ue rispetterà pienamente. Noi Possiamo aspettare. E quando ci sarà il governo partiranno le discussioni sul bilancio”. “Sono assolutamente convinto che l'Italia rispetterà i suoi impegni e farà ciò che è necessario per ratificare la riforma del Mes. Contro il rischio ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) La vittoria delalle elezioni non ha scatenato alcuna reazione violenta dei mercati e dei poteri internazionali. Anzi. Un alto funzionario dell'Unione Europea, rispondendo a una domanda sulle tempistiche dell'Italia per la presentazione in Ue del Documento programmatico di bilancio, ha tranquillizzato il governo che sarà probabilmente guidato da Giorgia Meloni: “Le elezioni sono evento di routine nel ciclo europeo di coordinamento delle politiche fiscali. E ci sono metodi standard per affrontarle. L'Italia formerà il governo, avrà bisogno di tempo che l'Ue rispetterà pienamente. Noi. E quando ci sarà il governo partiranno le discussioni sul bilancio”. “Sono assolutamente convinto che l'Italia rispetterà i suoi impegni e farà ciò che è necessario per ratificare la riforma del Mes. Contro il rischio ...

