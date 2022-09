Patologie gastriche | con queste 7 hai diritto alla pensione!

IGN ITALY

... ictus, emorragie cerebrali, dissezioni aortiche, ulcereperforate. Una spiegazione scientifica certa non c'è anche se si affacciano diverse ipotesi intorno a questemolto gravi ......ricaduta clinica con l'attuazione di protocolli per la sperimentazione sull'uomo nell'ambito dellein cui hanno impiego i radiofarmaci: oncologiche, reumatiche, infettive ,, ... Aperture: The Photo of Us La gastroenterologia italiana ed europea sarà a Convegno a Scicli, dal 29 settembre al primo ottobre, grazie alla presenza di alcuni tra i più importanti gastroenterologi italiani ed europei, per affr ...In questi mesi di ragionamenti sulla modalità fotografica il fil rouge di questa rubrica è sempre stato lo sguardo, direzionato lungo due direttrici: la prima, verso l’esterno, è quella che ci permett ...