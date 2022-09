Conca d’Oro | ‘Signora le sono cadute le chiavi’ | distraggono la vittima e le rubano la borsa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 settembre 2022) “Signora lele chiavi!” Basta questo per distrarsi un attimo. In azione in due: il primo è quello che parla, il secondo, il complice, le ruba laincautamente poggiata sul sedile dell’auto. Ci troviamo a Roma, in Largo Valtournanche nel popoloso quartiere didove ieri, ignoti, hanno messo a segno l’ennesimo colpo ai danni di una donna con la tecnica delle chiavi. L’episodio è avvenuto di fronte una banca e davanti gli occhi attoniti di numerosi residenti. Solo una ragazza ha prestato soccorso e aiuto alladel furto. Ormai le segnalazioni da quel quadrantecontinue e i residenti non si sentono al sicuro. Leggi anche: ‘C’è un pacco per lei’, e mandano la badante alla posta: 95enne truffata e derubata La ...