A testa alta L’Esercito presenta il suo calendario per il 2023

Da Porta San Paolo a Mignano Monte Lungo, i 98 giorni che portarono alla riscossa dopo i drammatici eventi dell'8 settembre del 1943. È questo il tema principale del calendario dell'Esercito per il 2023, presentato a Palazzo Esercito dal capo di Stato maggiore, generale Pietro Serino, accompagnato dagli storici Giuseppe Conti e Roberto Olla, moderati dal direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe. Il CalendEsercito 2023 è un'opera editoriale storica che intende aprire una riflessione sul ruolo dell'Esercito italiano a seguito dell'Armistizio di Cassibile, quale elemento propulsivo della riscossa per la liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo al fianco degli alleati. Realizzata per ricordare l'ottantesimo anniversario di quegli eventi, l'opera editoriale vuole appunto ...

