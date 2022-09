Ultime Notizie – Ucraina | “validi referendum in territori occupati da Russia | affluenza sopra 50%”

(Di martedì 27 settembre 2022) Oltre il 50 per cento della popolazione dei quattrodallainha votato e per questo iper l’annessione sono ””. Lo riferiscono i media russi riferendosi al voto che si è svolto dal 23 e si completerà oggi, mentre la comunità internazionale parla di “farsa” e ritiene ”ampiamente falsi” i dati sull’. L’agenzia di stampa statale russa Tass ha affermato che lunedì 26 l’alle urne è stata dell’86,89% a Donetsk, dell’83,61% a Luhansk, del 63,58% a Kherson e del 66,43% a Zaporizhia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 10.008 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 18.797. Le vittime son… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022 ultime notizie. #DellaVedova: +Europa chiederà riconteggio voti - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev: indaghiamo su nuova fossa comune vicino al confine russo ?? Nelle ultime settiman… - Soliloquia18 : RT @sole24ore: ?? #Elezioni ultime notizie. #Fdi: Costituzione bella ma ha 70 anni. Per Lollobrigida «l’elezione diretta del Presidente dell… - micheleficara : Leggi le ULTIME NOTIZIE di Assodigitale News del 09/27/2022 - -

Il Sole 24 ORE

In Italia come in Ue, da cui nelleore è arrivato l'ennesimo endorsement del Ppe al Cavaliere, 'siamo fiduciosi che Forza Italia guiderà il prossimo governo in un percorso che serve i migliori ...L'ex talpa della Nsa sarà esentato dalla mobilitazione militare parziale decisa per proseguire nell'invasione dell'Ucraina. 'Per noi non cambia nulla, continueremo a perseguirlo', dicono dagli Usa. ... Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 10.008 casi (+21,2% sui 7 giorni) e 32 decessi StampaDopo la sosta seguita alla sconfitta interna con il Lecce e due giorni di riposo assoluto, la truppa granata oggi torna in campo per la ripresa in vista della trasferta di domenica prossima a Re ..."Un'inflazione inaccettabilmente alta è la sfida chiave che sta fronteggiando l'economia (Usa) e la stabilità dei prezzi è necessaria per garantire un m ...