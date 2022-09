Superbonus, nessuno stop per la video asseverazione (Di martedì 27 settembre 2022) Il nuovo adempimento va avanti ma Deloitte chiarisce che non è essenziale in vista della prossima scadenza del 30 settembre Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 settembre 2022) Il nuovo adempimento va avanti ma Deloitte chiarisce che non è essenziale in vista della prossima scadenza del 30 settembre

sersky8 : @Adnkronos Grande giornalismo, davvero. I 209 miliardi dalla UE ? Il Superbonus ? Gli aiuti covid ? Bazzecole. A pr… - fisco24_info : Superbonus, nessuno stop per la video asseverazione: Il nuovo adempimento va avanti ma Deloitte chiarisce che non è… - LucianoPeirone : Tutti lo pensano, ma nessuno lo dice ….., il successo del M5s con Conte non è grazie a quest’ultimo a cui interessa… - CaneMohi : @Z14Gale @puntualeh #Conte è stato il solo politico in questi ultimi 3 anni a pensare non alle poltrone ma al 'far… - maxgreco : RT @mdiparbleu: Lilli Gruber fantastica: “il RdC ha avuto truffe per 6 mld€” e poi subito dopo correggendosi, “no scusate ci sono stati sol… -

Superbonus, nessuno stop per la video asseverazione Il nuovo adempimento va avanti ma Deloitte chiarisce che non è essenziale in vista della prossima scadenza del 30 settembre Le asseverazioni video vanno avanti. Nessun cambio di rotta, quindi, dopo le ... Letta dice di essere stato fregato da Conte, ma di aver fatto bene a fidarsi ... che a un certo punto si sarebbe dovuto scegliere: o con chi difendeva il superbonus o con chi lo ... senza che nessuno dei sostenitori della linea opposta di cui nel frattempo aveva riempito le liste ... Il Sole 24 ORE Guaine scaricate dai tir: la discarica del superbonus Assago, allarme a Cascina Gattinara per tonnellate di coperture per tetti. Il volontario del Parco Sud: "L’area era stata bonificata appena pochi mesi fa" ... Superbonus, nessuno stop per la video asseverazione Il nuovo adempimento va avanti ma Deloitte chiarisce che non è essenziale in vista della prossima scadenza del 30 settembre ... Il nuovo adempimento va avanti ma Deloitte chiarisce che non è essenziale in vista della prossima scadenza del 30 settembre Le asseverazioni video vanno avanti. Nessun cambio di rotta, quindi, dopo le ...... che a un certo punto si sarebbe dovuto scegliere: o con chi difendeva ilo con chi lo ... senza chedei sostenitori della linea opposta di cui nel frattempo aveva riempito le liste ... Superbonus, nessuno stop per la video asseverazione Assago, allarme a Cascina Gattinara per tonnellate di coperture per tetti. Il volontario del Parco Sud: "L’area era stata bonificata appena pochi mesi fa" ...Il nuovo adempimento va avanti ma Deloitte chiarisce che non è essenziale in vista della prossima scadenza del 30 settembre ...