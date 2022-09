Covid oggi Lazio, 3.758 contagi e 4 morti. A Roma 1.750 casi (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.758 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 27 settembre 2022, nel Lazio, su 5.236 tamponi molecolari e 18.459 tamponi antigenici per un totale di 23.695 tamponi. S registrano 4 decessi, 379 i ricoverati (+23), 25 le terapie intensive e 2.463 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.750. Lo comunica il bollettino della Regione. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 669 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 674 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 407 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 142 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.758 i nuovida coronavirus, 27 settembre 2022, nel, su 5.236 tamponi molecolari e 18.459 tamponi antigenici per un totale di 23.695 tamponi. S registrano 4 decessi, 379 i ricoverati (+23), 25 le terapie intensive e 2.463 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,8%. Icittà sono a quota 1.750. Lo comunica il bollettino della Regione. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 669 i nuovie 0 i decessi. Asl2: sono 674 i nuovie 1 decesso. Asl3: sono 407 i nuovie 0 i decessi. Asl4: sono 142 i nuovie 0 i decessi. Asl5: ...

