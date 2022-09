Russia, apre il fuoco in centro reclutamento militare: un ferito grave (Di lunedì 26 settembre 2022) Ust - Ilimsk, nella regione di Irkutsk in Siberia, ferendo gravemente un responsabile della mobilitazione voluta dal presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. L'uomo successivamente è ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 settembre 2022) Ust - Ilimsk, nella regione di Irkutsk in Siberia, ferendomente un responsabile della mobilitazione voluta dal presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. L'uomo successivamente è ...

LaStampa : La protesta in Russia non si ferma: uomo apre il fuoco contro un ufficio di reclutamento - Profilo3Marco : RT @LaStampa: La protesta in Russia non si ferma: uomo apre il fuoco contro un ufficio di reclutamento - calaix81sast : RT @LaStampa: La protesta in Russia non si ferma: uomo apre il fuoco contro un ufficio di reclutamento - neotemps : RT @LaStampa: La protesta in Russia non si ferma: uomo apre il fuoco contro un ufficio di reclutamento - palma_raffaella : RT @LaStampa: La protesta in Russia non si ferma: uomo apre il fuoco contro un ufficio di reclutamento -