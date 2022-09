Milly Carlucci costretta a zittirla | È successo in diretta: colpo basso per la Venier (Di lunedì 26 settembre 2022) Durante la diretta di Domenica In, Milly Carlucci si è trovata in un momento davvero imbarazzante. Ha dovuto zittirla davanti a tutti: caos in studio Milly Carlucci (Raiplay)La regina della pista da ballo di Rai1 è pronta a ritornare con il suo programma più longevo e di successo, Ballando con le Stelle. Il cast è ormai pronto ed annunciato e nel pubblico aumenta l’attesa: Milly Carlucci non sta più nella pelle, ora il sabato sera sarà suo. Proprio per inaugurare questa nuova edizione e per presentare al pubblico il cast, Milly Carlucci è stata ospite di Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 25 settembre. Durante la diretta, però, la regina della pista da ... Leggi su specialmag (Di lunedì 26 settembre 2022) Durante ladi Domenica In,si è trovata in un momento davvero imbarazzante. Ha dovutodavanti a tutti: caos in studio(Raiplay)La regina della pista da ballo di Rai1 è pronta a ritornare con il suo programma più longevo e di, Ballando con le Stelle. Il cast è ormai pronto ed annunciato e nel pubblico aumenta l’attesa:non sta più nella pelle, ora il sabato sera sarà suo. Proprio per inaugurare questa nuova edizione e per presentare al pubblico il cast,è stata ospite di Maradurante la puntata di Domenica In del 25 settembre. Durante la, però, la regina della pista da ...

RaiUno : ?13 coppie in gara pronte a infuocare la pista di #BallandoConLeStelle?? Vi aspettiamo sabato 8 ottobre in prima ser… - Ballando_Rai : Non stavamo più nella pelle!?? ? Ecco a voi le coppie di #BallandoConLeStelle 2022 ? Vi aspettiamo sabato 8 ottobre… - robertopontillo : RT @RaiUno: ?13 coppie in gara pronte a infuocare la pista di #BallandoConLeStelle?? Vi aspettiamo sabato 8 ottobre in prima serata su #Rai1… - BimbaDeGarko : RT @RaiUno: ?13 coppie in gara pronte a infuocare la pista di #BallandoConLeStelle?? Vi aspettiamo sabato 8 ottobre in prima serata su #Rai1… - gianlu_79 : RT @RaiUno: ?13 coppie in gara pronte a infuocare la pista di #BallandoConLeStelle?? Vi aspettiamo sabato 8 ottobre in prima serata su #Rai1… -