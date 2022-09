Letta e Salvini, ore contate per i grandi sconfitti. Cosa accade ora (Di lunedì 26 settembre 2022) Trionfo per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, terremoto nel Pd di Enrico Letta e nella Lega Salviniana: questo in estrema sintesi il dato delle elezioni politiche 2022, cui vanno aggiunti il buon risultato del M5s di Giuseppe Conte, terza forza in Parlamento, e la solo parziale affermazione del terzo polo di Calenda. Una situazione che avrà notevoli ripercussioni sul prossimo Parlamento, sulla composizione del governo e soprattutto, sul futuro dei due partiti che più hanno pagato il voto politico. Con una probabile serie di scosse telluriche che si propagheranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. PD, congresso a marzo Il ‘campo largo’ immaginato da Enrico Letta è naufragato con la caduta del governo Draghi, e il Pd è rimasto schiacciato fra il terzo polo di Calenda e la rimonta a sinistra del M5S, che ha fatto sua ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 settembre 2022) Trionfo per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, terremoto nel Pd di Enricoe nella Legaana: questo in estrema sintesi il dato delle elezioni politiche 2022, cui vanno aggiunti il buon risultato del M5s di Giuseppe Conte, terza forza in Parlamento, e la solo parziale affermazione del terzo polo di Calenda. Una situazione che avrà notevoli ripercussioni sul prossimo Parlamento, sulla composizione del governo e soprattutto, sul futuro dei due partiti che più hanno pagato il voto politico. Con una probabile serie di scosse telluriche che si propagheranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. PD, congresso a marzo Il ‘campo largo’ immaginato da Enricoè naufragato con la caduta del governo Draghi, e il Pd è rimasto schiacciato fra il terzo polo di Calenda e la rimonta a sinistra del M5S, che ha fatto sua ...

