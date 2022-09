Inghilterra, Southgate: “Non sono preoccupato per la mia panchina” (Di lunedì 26 settembre 2022) Bufera sula nazionale inglese e in particolare sul c.t Gareth Southgate, dopo la sconfitta a San Siro contro l’Italia che ha sancito la retrocessione nel gruppo A della Nations League. Il commissario tecnico ha parlato alla Bbc prima della partita con la Germania: “Per me allenare l’Inghilterra è una grande sfida anche in un momento così difficile. Ho grande fiducia nei ragazzi. A livello personale non sono preoccupato. Non sono di certo il primo commissario tecnico ad essere preso di mira dalle critiche, conosco il calcio e le sue dinamiche. L’idea di guidare questa squadra mi entusiasma altrimenti non avrei resistito per sei anni su questa panchina. So benissimo che in un arco così lungo di tempo è normale attraversare periodi bui. So che i risultati non sono ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Bufera sula nazionale inglese e in particolare sul c.t Gareth, dopo la sconfitta a San Siro contro l’Italia che ha sancito la retrocessione nel gruppo A della Nations League. Il commissario tecnico ha parlato alla Bbc prima della partita con la Germania: “Per me allenare l’è una grande sfida anche in un momento così difficile. Ho grande fiducia nei ragazzi. A livello personale non. Nondi certo il primo commissario tecnico ad essere preso di mira dalle critiche, conosco il calcio e le sue dinamiche. L’idea di guidare questa squadra mi entusiasma altrimenti non avrei resistito per sei anni su questa. So benissimo che in un arco così lungo di tempo è normale attraversare periodi bui. So che i risultati non...

