Un altro domani, trame dal 26 al 30 settembre 2022: la crisi di Victor (Di domenica 25 settembre 2022) I dubbi e le insicurezze di Victor Velez de Guevara animeranno le prossime puntate di Un altro domani, come svelano le trame dal 26 al 30 settembre 2022. Il giovane, in particolare, comincerà a sentirsi inadeguato al suo incarico in fabbrica e mediterà di licenziarsi. Intanto, Julia sarà intenzionata a divorziare da Sergio e ad organizzare una grande festa in compagnia degli abitanti del paesello per festeggiare l'evento, provocando la reazione incredula e scandalizzata di Diana, che non condividerà la sua iniziativa. Tirso, però, deciderà di non partecipare alla festa e si sfogherà con Elena a proposito della complicata gestione di Erik, suo nipote, che è arrivato da poco in paese. L'albergatore racconterà alla sua amica che suo fratello Jorge, il padre di Erik, è in prigione per ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 settembre 2022) I dubbi e le insicurezze diVelez de Guevara animeranno le prossime puntate di Un, come svelano ledal 26 al 30. Il giovane, in particolare, comincerà a sentirsi inadeguato al suo incarico in fabbrica e mediterà di licenziarsi. Intanto, Julia sarà intenzionata a divorziare da Sergio e ad organizzare una grande festa in compagnia degli abitanti del paesello per festeggiare l'evento, provocando la reazione incredula e scandalizzata di Diana, che non condividerà la sua iniziativa. Tirso, però, deciderà di non partecipare alla festa e si sfogherà con Elena a proposito della complicata gestione di Erik, suo nipote, che è arrivato da poco in paese. L'albergatore racconterà alla sua amica che suo fratello Jorge, il padre di Erik, è in prigione per ...

