Il presidente Mattarella ha votato a Palermo tra gli applausi. Anche Letta, Salvini, Renzi e Calenda (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola 'Giovanni XXIII - Piazzi' a Palermo. Il capo dello Stato ha anticipato l'arrivo nell'istituto di via ... Leggi su globalist (Di domenica 25 settembre 2022) Ildella Repubblica Sergiohaquesta mattina, alle 8.45, nella scuola 'Giovanni XXIII - Piazzi' a. Il capo dello Stato ha anticipato l'arrivo nell'istituto di via ...

gparagone : Presidente #Mattarella, Lei non deve permettere che la Presidente della Commissione #UE maltratti il Popolo Italian… - davidefaraone : Un significativo fuori programma per Mattarella stamattina dopo aver votato. Il Presidente si è fermato davanti all… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - MarioPlacidini : RT @TV2000it: #ElezioniPolitiche22 Il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha votato a #Palermo, all'istituto comprensivo Gi… - PaoloScorpio : RT @luca_monte: Un presidente della Repubblica che non dice nulla sulle parole della #VonDerLeyen , non è il mio presidente e non mi rappre… -