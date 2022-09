lorenzoGarabato : @Seby_Sarno_ É un fenomeno?Si.Sarà difficile da rimpiazzare?Assolutamente si.Quando un giocatore non è convinto è m… -

Gazzetta del Sud

Un pestaggio feroce bloccato dall'intervento di Giancarlo: "Tornavo da Palermo con mia moglie - ha raccontato Giancarlo alla Gazzetta del Sud - quando arrivati a, il mio paese, in piena notte, ...Il 19 settembre ha sostenuto l'orale, nella sede del liceo Chelli, anche Mattia, l'altro ... A giugno aveva potuto sostenere l'esame assieme ai compagni il terzorimasto coinvolto nell'... Sarno, giovane massacrata dal fidanzato in strada: la salva una coppia. "Non siamo eroi" Damiano Rosichini, rimasto coinvolto il 12 giugno scorso in un terribile incidente d'auto assieme ad altri tre coetanei, ha sostenuto la prova orale ...Lui stava massacrando lei per strada. Prima con una mazza, poi con una bottiglia rotta, con cui l'ha colpita varie volte. Quando siamo arrivati noi stava cercando di finirla, strangolandola.