Juventus | Gazzetta | “Danilo ancora bianconero | verso il rinnovo”

Leggi su seriea24

(Di sabato 24 settembre 2022)- Laha davvero messo la grande lente d’ingrandimento sulla questionee il suo contratto. “Scadenza La situazione dinon sarebbe quella più impellente: mancano quasi due anni alla fine del suo attuale contratto, e in rosa ci sono 5 calciatori che andranno a scadenza al termine della stagione corrente, senza contare i giocatori in prestito come Paredes e Milik. Si tratta di Di Maria, Cuadrado, Rabiot, Alex Sandro e Pinsoglio. Sul Fideo il problema si è posto già in sede di trattativa quest’estate: l’argentino si è impuntato per firmare solo per un anno, volendo tenersi la libertà di decidere la prossima estate cosa fare. Magari tornare al Rosario Central, anche se da quando è arrivato a Torino l’amico Paredes si sta operando per convincerlo a restare almeno ...