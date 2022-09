I dieci collegi uninominali da tenere d' occhio

Leggi su agi

(Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Isono 74 per il Senato e 147 per la Camera. Alcuni promettono sfide appassionanti. Del resto, il taglio del numero dei parlamentari ha determinato un allargamento dei confini deiche in alcuni casi accorpano territori politicamente molto diversi. In cui, insomma, il risultato non è scontato. Cominciamo dal Senato. Nelo uninominale Lazio 2 si sfideranno Emma Bonino (centrosinistra), Lavinia Mennuni (centrodestra) e Carlo Calenda (Terzo polo). Oltre a loro ci sono Maiorino per il M5s, Adinolfi per Alternativa per l'Italia, Paganelli per Vita, Malaschini per Italexit, Perri per Unione Popolare, Lomeo per Italia sovrana e popolare e Steri per il Pci. Ilo è enorme, comprende sette Municipi della Capitale per oltre un milione di residenti. Difficile ...