Napoli, irregolari 9 Bar su 10: anche operai in nero con reddito di cittadinanza

La Polizia Locale diha effettuato una serie di controlli in orari serali e notturni presidiando i principali ... Inoltre sono stati elevati 93 verbali per sostecon 20 prelievi con ...La Polizia locale diha eseguito una serie di controlli in orari serali e notturni presidiando i principali luoghi ... Inoltre sono stati elevati 93 verbali per sostecon 20 prelievi ... Napoli, irregolari 9 bar su 10: anche operai in nero con reddito di cittadinanza Controlli sul lavoro il focus del servizio a largo raggio effettuato a Grumo Nevano dai carabinieri della compagnia di Caivano insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli. Diverse ...Lavoratori in nero con reddito di cittadinanza, azienda di Grumo Nevano sequestrata e sanzionata per più di 40mila euro.