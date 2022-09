“La più bella e famosa all’Ariston”. Sanremo 2023, Amadeus non poteva chiedere di più (Di venerdì 23 settembre 2022) Amadeus pensa sempre in grande e a Sanremo 2023 ecco che potrebbe arrivare un colpo da novanta. Dopo aver ufficializzato nei mesi scorsi Chiara Ferragni e Gianni Morandi, ora il conduttore televisivo non vuole fermarsi più ed è pronto a mettere a segno un altro ‘acquisto’ eccellente. Lui ha provato a portarla all’Ariston già due anni fa, ma non è stato possibile concretizzare il suo arrivo. Il direttore artistico non ha nessuna intenzione di demordere ed ecco che sta tornando nuovamente alla carica. A proposito di Amadeus e Sanremo 2023, il mese scorso Alberto Dandolo del settimanale Oggi aveva scritto: “Il cantante di Latina potrebbe salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, non come super ospite ma come concorrente”. Il nome in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)pensa sempre in grande e aecco che potrebbe arrivare un colpo da novanta. Dopo aver ufficializzato nei mesi scorsi Chiara Ferragni e Gianni Morandi, ora il conduttore televisivo non vuole fermarsi più ed è pronto a mettere a segno un altro ‘acquisto’ eccellente. Lui ha provato a portarlagià due anni fa, ma non è stato possibile concretizzare il suo arrivo. Il direttore artistico non ha nessuna intenzione di demordere ed ecco che sta tornando nuovamente alla carica. A proposito di, il mese scorso Alberto Dandolo del settimanale Oggi aveva scritto: “Il cantante di Latina potrebbe salire nuovamente sul palco del Festival di, non come super ospite ma come concorrente”. Il nome in ...

c_appendino : Sono gli ultimi giorni di questa intensa campagna elettorale ma non saranno gli ultimi passati a confrontarsi con l… - silvia_sb_ : I sondaggi, veri e farlocchi, che arrivano via whatsapp da chiunque, con la specifica “riservato” anche dopo il mil… - GigiDatome : La maglia più bella del mondo. E un gruppo che non è stato da meno. Grazie a tutti per il sostegno. Credetemi, lo… - Biancon3ro1897 : @Ma79Silvia Avoja! ma che ne sanno l'altri! Ancora più bella perchè è pure bianconera ?? - neonbluedemon2 : RT @heythereelena: oggi finalmente è il primo giorno della stagione più bella -