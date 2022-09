Iran, dalle proteste per pane e libertà alla rabbia dilagante per Mahsa Amini. L’ostilità contro il regime “degli oppressi” (Di venerdì 23 settembre 2022) Non si arresta l’ondata di proteste in Iran, ormai dilagate in almeno una decina di città principali, all’indomani della notizia dell’uccisione da parte della polizia di Mahsa Amini, una ragazza del Kurdistan Iraniano che era stata fermata dalle autorità a causa di come portava il velo, obbligatorio per legge nella Repubblica islamica. proteste non solo partecipate ma anche connotate da un livello di rabbia visibilmente più alto rispetto alle precedenti del 2017, 2019 e 2020, con decine di manifestanti anche armati di molotov che sembrano disposti a tutto pur di produrre un cambiamento. Una rabbia che sta superando in intensità il rancore – cioè il sentimento che secondo Esfandyar Batmanghelidj caratterizzava le altre manifestazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Non si arresta l’ondata diin, ormai dilagate in almeno una decina di città principali, all’indomani della notizia dell’uccisione da parte della polizia di, una ragazza del Kurdistaniano che era stata fermataautorità a causa di come portava il velo, obbligatorio per legge nella Repubblica islamica.non solo partecipate ma anche connotate da un livello divisibilmente più alto rispetto alle precedenti del 2017, 2019 e 2020, con decine di manifestanti anche armati di molotov che sembrano disposti a tutto pur di produrre un cambiamento. Unache sta superando in intensità il rancore – cioè il sentimento che secondo Esfandyar Batmanghelidj caratterizzava le altre manifestazioni ...

