Terremoto nel Catanese | trema Paternò | scossa di magnitudo 3 6 - Cronaca - quotidiano net

Agenzia_Ansa : Messico, forte terremoto di magnitudo 7.4 nel Michoacán. Solo un'ora prima della scossa, ricordando i terremoti del… - ElioLannutti : C'è stata una scossa di terremoto nel Catanese - palermo24h : Terremoto a Paternò, doppia scossa nel Catanese “sveglia” i cittadini - telodogratis : C’è stata una scossa di terremoto nel Catanese - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: ?? C'è stata una scossa di terremoto nel Catanese ?? -

Il sisma alle 4:21 del mattino. Il sindaco: 'Siamo in continuo e costante contatto con la protezione ...Una scossa didi magnitudo 3.6 è stata avvertita questa mattinaCatanese. Ilè stato registrato alle ore 4.21.Terremoto in Sicilia, nella notte scossa di magnitudo 3.6 a Paterno La scossa, avvertita anche a Catania, alle 4,21. Al momento non si registrano danni a persone o cose ...Palermo, 22 settembre 2022 - In piena notte una scossa di terremoto in provincia di Catania ha risvegliato gli abitanti di Paternò. Un sisma di magnitudo 3.6 è stato registrato dalle apparecchiature d ...