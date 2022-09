Ostia, incendio in piazzale Colombo: brucia il chiosco Blue Caffè (Di giovedì 22 settembre 2022) Ostia – incendio in mattinata sul litorale romano. Alle ore 10.15 circa, infatti, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato la 13A e l’AS13 del distaccamento di Ostia in piazzale Cristoforo Colombo dove aveva preso fuoco il chiosco Blue Caffé. La squadra, giunta sul posto, ha provveduto ad estinguere l’incendio di modeste dimensioni ed a bonificare il sito. Non sono stati registrati feriti, la viabilità sulla Via Cristoforo Colombo non é stata intralciata dall’incendio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022)in mattinata sul litorale romano. Alle ore 10.15 circa, infatti, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato la 13A e l’AS13 del distaccamento diinCristoforodove aveva preso fuoco ilCaffé. La squadra, giunta sul posto, ha provveduto ad estinguere l’di modeste dimensioni ed a bonificare il sito. Non sono stati registrati feriti, la viabilità sulla Via Cristoforonon é stata intralciata dall’. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ...

