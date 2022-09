Buffon: “Sono ancora forte e continuo a giocare. Mondiali? Ci spero ancora” (Di giovedì 22 settembre 2022) Gianluigi Buffon è intervenuto alla giornata inaugurale del Festival dello Sport di Trento, giunto alla quinta edizione. Il 44enne portiere del Parma non sembra minimamente pensare al ritiro: “Mi sento ancora forte e competitivo, ho un’età alla quale posso fare quello che voglio e non voglio andare al centro commerciale – afferma il campione del mondo 2006 – Sono diventato la cavia di me stesso, sposto l’asticella sempre più in là e lo faccio con una dimensione più intima, non a caso Sono tornato a Parma in Serie B.” A chi gli chiede se la Champions sia diventata negli anni un’ossessione irraggiungibile, Buffon risponde: “So quanto valgo al di là delle vittorie, sia come calciatore che come uomo. E’ stato bellissimo aver cercato di vincerla, ma non averla vinta non è ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Gianluigiè intervenuto alla giornata inaugurale del Festival dello Sport di Trento, giunto alla quinta edizione. Il 44enne portiere del Parma non sembra minimamente pensare al ritiro: “Mi sentoe competitivo, ho un’età alla quale posso fare quello che voglio e non voglio andare al centro commerciale – afferma il campione del mondo 2006 –diventato la cavia di me stesso, sposto l’asticella sempre più in là e lo faccio con una dimensione più intima, non a casotornato a Parma in Serie B.” A chi gli chiede se la Champions sia diventata negli anni un’ossessione irraggiungibile,risponde: “So quanto valgo al di là delle vittorie, sia come calciatore che come uomo. E’ stato bellissimo aver cercato di vincerla, ma non averla vinta non è ...

