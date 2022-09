Serie A , le pagelle: Udinese da favola, Napoli e Dea bellissime, Pioli ok. Inter, Juve e Samp dietro la lavagna (Di mercoledì 21 settembre 2022) 10 Udinese Nessuno si sarebbe aspettato nei quartieri altissimi la formazione di Sottil, reduce da cinque successi consecutivi. 9,5 Napoli La vittoria di San Siro sul Milan è stata la ciliegina sulla ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 settembre 2022) 10Nessuno si sarebbe aspettato nei quartieri altissimi la formazione di Sottil, reduce da cinque successi consecutivi. 9,5La vittoria di San Siro sul Milan è stata la ciliegina sulla ...

andreacavedano : @SBidimedia @europaverde_it @Sinistrait_ @pdnetwork @unione_popolare Chi le ha fatte ste pagelle? Qualche membro di… - sportli26181512 : Il pagellone delle prime sette giornate: Gasp e Spalletti da 9, Inter e Juve ingiustificabili: Il pagellone delle p… - Gazzetta_it : Serie A, il pagellone delle prime sette giornate. I voti di Alessandro Vocalelli - fantapiu3 : Voti #fantacalcio #FSARoma ?? per la 6ª di #SerieB #pagelle #TernanaPerugia #AscoliParma #CagliariBari #ComoSpal… - zazoomblog : Milan le pagelle di Dest: esordio da incubo in serie A per l’americano - #Milan #pagelle #Dest: #esordio -