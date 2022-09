L’italiano in classe quarta della scuola Primaria: un esempio di progettazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) È evidente, lo abbiamo ribadito nei precedenti tre articoli sulla lingua italiana, che una solida base madrelingua fornisce ai bambini le competenze di cui hanno bisogno per imparare altre lingue, consentendo loro di trasferire la loro comprensione della struttura della lingua in diverse nuove lingue. La comprensione intuitiva della grammatica che si sviluppa quando i bambini imparano la loro prima lingua può essere facilmente trasmessa ad altre lingue. Con il multilinguismo che sta diventando un attributo sempre più ricercato, questo vantaggio non può essere sopravvalutato; la globalizzazione e la maggiore cooperazione tra le nazioni significano che, in molte organizzazioni, è diventato un requisito avere competenze linguistiche oltre ad essere uno specialista in un determinato campo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 settembre 2022) È evidente, lo abbiamo ribadito nei precedenti tre articoli sulla lingua italiana, che una solida base madrelingua fornisce ai bambini le competenze di cui hanno bisogno per imparare altre lingue, consentendo loro di trasferire la loro comprensionestrutturalingua in diverse nuove lingue. La comprensione intuitivagrammatica che si sviluppa quando i bambini imparano la loro prima lingua può essere facilmente trasmessa ad altre lingue. Con il multilinguismo che sta diventando un attributo sempre più ricercato, questo vantaggio non può essere sopravvalutato; la globalizzazione e la maggiore cooperazione tra le nazioni significano che, in molte organizzazioni, è diventato un requisito avere competenze linguistiche oltre ad essere uno specialista in un determinato campo. L'articolo .

orizzontescuola : L’italiano in classe quarta della scuola Primaria: un esempio di progettazione - pllwtk : @lvnstov L'Italiano tradotto poi è un tocco di classe devo dire - 28louisfratx : RT @DE2INWOND8RLAND: spiegatemi perché cazzo quando leggo un testo in classe, sia inglese che italiano, SEMBRO UNA MONGOLOIDE CHE NON SA PA… - RMcM86 : @CarloCalenda Ogni popolo ha la classe politica che merita. L'analfabetismo funzionale italiano merita Berlusconi,… - dontfuqkingcare : RT @DE2INWOND8RLAND: spiegatemi perché cazzo quando leggo un testo in classe, sia inglese che italiano, SEMBRO UNA MONGOLOIDE CHE NON SA PA… -