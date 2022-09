(Di mercoledì 21 settembre 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar, ex calciatore: “Il bilancio delè assolutamente positivo. Me l’aspettavo perché la squadra è stata costruita bene e Spalletti è bravissimo,un suo estimatore. Ha integrato i nuovi e la squadra è di alto livello. Iviamentre quelli arrivati un po’ sottovalutati. Le partiteancora poche però qualcosa si inizia a vedere. Meret? Credo sia stato bravissimo perché nei momenti di difficoltà ha saputo rispondere con le prestazioni. È stato convocato in Nazionale dove c’è però Donnarumma che è una garanzia. Non avevo dubbi perché lo conoscevo da ragazzo. Il ruolo del portiere è difficile. Ilsia ...

napolista : Damiani: «Erano sopravvalutati i giocatori del Napoli che sono andati via» A Radio Punto Nuovo: «E sottovalutati q… -

Chiedo a Carole, innanzitutto, di conoscere il suo percorso professionale Ho cominciato a ... Come avete impostato il lavoro all'inizio Qualile richieste delle vittime e dei loro ...C'altre trattative ma l'affetto ricevuto dai tifosi e dalla società mi ha fatto venire solo ... Stulac e Segre hanno fatto bene nella passata stagione così come Broh esono giocatori di ...Oscar Damiani ha commentato la stagione sin qui disputata dagli azzurri di Luciano Spalletti: 'Possono andare in fondo in tutte le competizioni'.Come premio, il presidente Sticchi Damiani lo ha inviato a pranzare con la squadra del Lecce Dalla Svizzera a Salerno, in viaggio per tre giorni, per tifare per la squadra del cuore: il Lecce. La stor ...