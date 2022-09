CERTIFICAZIONE EQUALITAS per SERENA WINES 1881

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Assegnato oggi l’importante riconoscimento Conegliano, 21 Settembre 2022., colosso coneglianese della produzione di vini spumanti, nota soprattutto per il Prosecco Doc e Docg, annuncia un importante risultato sul fronte della sostenibilità: laottenuta oggi dal principale ente certificatore italiano, Valoritalia, che così posiziona ufficialmente l’azienda tra le realtà più virtuose del settore. “Rappresento la 5^ generazione di una famiglia che da un secolo e mezzo opera nel mondo del vino. Questaoffre una tangibile dimostrazione dell’importanza che la nostra azienda ha sempre attribuito alla sostenibilità, soprattutto in termini di salvaguardia dello straordinario territorio che ci ospita: Conegliano, cuore della ...

