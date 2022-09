Litfiba, ancora una data per “L’ultimo girone”: Milano 22 dicembre (Di martedì 20 settembre 2022) Milano – “Abbiamo fatto 100, vogliamo fare 101? Tenetevi forte, perché “L’ultimo girone’ si concluderà con un evento unico e imperdibile! Segnatevi la data, 22 dicembre 2022, Milano – Mediolanum Forum. Questo concerto-evento sarà l’ultima grande festa per ritrovarci tutti insieme, L’ultimo capitolo della storia dei Litfiba”. Lo annunciano sui social Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Prevendite disponibili su TicketOne e Ticketmaster: https://linktr.ee/Litfibamediolanumforum. Organizza Friends and Partners. Media partner Radio Capital. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 20 settembre 2022)– “Abbiamo fatto 100, vogliamo fare 101? Tenetevi forte, perché “’ si concluderà con un evento unico e imperdibile! Segnatevi la, 222022,– Mediolanum Forum. Questo concerto-evento sarà l’ultima grande festa per ritrovarci tutti insieme,capitolo della storia dei”. Lo annunciano sui social Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Prevendite disponibili su TicketOne e Ticketmaster: https://linktr.ee/mediolanumforum. Organizza Friends and Partners. Media partner Radio Capital. L'articolo L'Opinionista.

