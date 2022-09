Grande Fratello Vip, la gaffe di Orietta Berti: fa un clamoroso spoiler e i social si scantenano (Di martedì 20 settembre 2022) “Mi divertirò per tutti questi sette mesi“. Così ha detto Orietta Berti durante il suo esordio come opinionista del Grande Fratello Vip nella prima puntata andata in onda su Canale 5 lunedì 19 settembre. Con la spontaneità travolgente che l’ha resa così amata dal pubblico, l'”usignolo di Cavriago” ha fatto così una clamorosa gaffe, “spoilerando” di fatto agli spettatori l’infinita durata del programma condotto da Alfonso Signorini: ben sette mesi, appunto. La cosa non è affatto passata inosservata e sui social si sono subito scatenati i commenti, con i fan del reality che hanno fatto dell’ironia: “Raga ci aspetta Natale, Capodanno e anche Pasqua quest’anno“, si legge su Twitter. E ancora: “Praticamente – scrive un altro utente – fra sette mesi di questi non ci sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Mi divertirò per tutti questi sette mesi“. Così ha dettodurante il suo esordio come opinionista delVip nella prima puntata andata in onda su Canale 5 lunedì 19 settembre. Con la spontaneità travolgente che l’ha resa così amata dal pubblico, l'”usignolo di Cavriago” ha fatto così una clamorosa, “ando” di fatto agli spettatori l’infinita durata del programma condotto da Alfonso Signorini: ben sette mesi, appunto. La cosa non è affatto passata inosservata e suisi sono subito scatenati i commenti, con i fan del reality che hanno fatto dell’ironia: “Raga ci aspetta Natale, Capodanno e anche Pasqua quest’anno“, si legge su Twitter. E ancora: “Praticamente – scrive un altro utente – fra sette mesi di questi non ci sarà ...

NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - CarloCalenda : Possiamo continuare ad autoassolverci e pensare che la #politica sia come una specie di Grande fratello. E invece è… - solsel0507 : RT @XrobertaX_: Nuovo grande fratello, nuovi concorrenti, nuove dinamiche ma questo profilo non potrà mai superare Soleil Anastasia, la ved… - GinEvRaaxxx : RT @XrobertaX_: Nuovo grande fratello, nuovi concorrenti, nuove dinamiche ma questo profilo non potrà mai superare Soleil Anastasia, la ved… -