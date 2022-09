Draghi premiato come statista dell'anno: 'No ambiguità sulle autocrazie'. E Biden lo ringrazia (Di martedì 20 settembre 2022) Dialogo ma niente ambiguità. Perché le autocrazie 'prosperano' davanti alle 'esitazioni'. È la ricetta che Mario Draghi ripete a New York alla platea della 57ma edizione dell'Annual Awards Dinner ... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022) Dialogo ma niente. Perché le'prosperano' davanti alle 'esitazioni'. È la ricetta che Marioripete a New York alla plateaa 57ma edizione'Annual Awards Dinner ...

Corriere : Draghi premiato «Statista dell’anno» dall’ex segretario di stato Kissinger - davidefaraone : Mario Draghi è stato premiato a New York con il ‘World Statesman Award’. È lo Statista mondiale dell’anno. In It… - SkyTG24 : Draghi premiato a New York come statista dell'anno: “Niente ambiguità su autocrazie” - ninoapatti : RT @petergomezblog: Draghi premiato a New York si rivolge a Kissinger: “Sono commosso, la tua presenza è un grande regalo per me” – Video h… - Winston13920 : RT @carmelodipaola: #Draghi è stato premiato come miglior personaggio politico dell'anno. In America! Cosa ci viene da pensare? -