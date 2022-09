Combined Pula 7: Liucci e Giorgio Tabacco già al 2°T (Di martedì 20 settembre 2022) Sui campi in terra rossa del Forte Village nel torneo femminile buona la prima per Rosatello (n.5), Chiesa e Valente, con quest'ultima che ha eliminato a sorpresa l'elvetica Voegele (n.2) Leggi su federtennis (Di martedì 20 settembre 2022) Sui campi in terra rossa del Forte Village nel torneo femminile buona la prima per Rosatello (n.5), Chiesa e Valente, con quest'ultima che ha eliminato a sorpresa l'elvetica Voegele (n.2)

