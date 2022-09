Cannavaro allenerà il Benevento. La Gazzetta: «Maestro di calcio ma anche di vita» (Di martedì 20 settembre 2022) Dal Guangzhou al Benevento, passando virtualmente per tutti i migliori club d’Europa. Fabio Cannavaro ha la sua prima panchina europea dopo l’esperienza in Cina. E dopo un lunghissimo limbo, passato a sondare tutte le migliori opportunità che (non) gli si presentavano, persino da ct dell’italia. A suo dire anche a causa del suo status di campione del mondo Pallone d’Oro. “Mi ha cercato l’Everton ma avevano Lampard, poi il Watford ma poi hanno preso Hodgson. Voglio sfidarmi con i più grandi” E dunque il Benevento. Serie B. Per la Gazzetta dello Sport “è fatta. Fabio Cannavaro tornerà in panchina alla guida del Benevento al posto di Fabio Caserta”. Per la Gazzetta non si tratta di una scelta di ripiego, anzi: “Ieri ha avuto frequenti contatti con la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) Dal Guangzhou al, passando virtualmente per tutti i migliori club d’Europa. Fabioha la sua prima panchina europea dopo l’esperienza in Cina. E dopo un lunghissimo limbo, passato a sondare tutte le migliori opportunità che (non) gli si presentavano, persino da ct dell’italia. A suo direa causa del suo status di campione del mondo Pallone d’Oro. “Mi ha cercato l’Everton ma avevano Lampard, poi il Watford ma poi hanno preso Hodgson. Voglio sfidarmi con i più grandi” E dunque il. Serie B. Per ladello Sport “è fatta. Fabiotornerà in panchina alla guida delal posto di Fabio Caserta”. Per lanon si tratta di una scelta di ripiego, anzi: “Ieri ha avuto frequenti contatti con la ...

