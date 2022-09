Due fratellini con la distrofia retinica recuperano la vista | il miracolo grazie a una terapia genica

bambinogesu : Distrofia retinica ereditaria: due fratellini recuperano la vista grazie alla #terapiagenica:… - ilfaroonline : Roma. Due fratellini recuperano la vista grazie alla terapia genica - LiberoReporter : Due fratellini recuperano la vista grazie alla terapia genica - Gaebaldi : Due fratellini recuperano la vista grazie alla terapia genica - storm2325 : RT @CorriereCitta: Due fratellini recuperano la vista grazie alla terapia genica -

... cos'è La più nota tra le distrofie retiniche a trasmissione ereditaria è la retinite pigmentosa (Rp) da cui erano affetti nella forma più precoce - l'amaurosi congenita di Leber - i...E' la svolta per 2, un bimbo di 8 anni e una bimba di 3, con la stessa forma di ... Ibimbi vivono in Sardegna con i genitori arrivati qualche anno fa in Italia dal Senegal per lavoro. Il ...La più nota tra le distrofie retiniche a trasmissione ereditaria è la retinite pigmentosa (RP) da cui erano affetti nella forma più precoce – l’amaurosi congenita di Leber – i due fratellini trattati.Roma. Un fratellino ed una sorellina di 8 e 3 anni, affetti dalla stessa forma di distrofia retinica ereditaria, hanno riacquistato importanti capacità visive grazie alla scienza e alla ricerca. Un ri ...