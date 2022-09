Ansa Elezioni: + Europa "Rivedere RDC ma tenerlo, non investire sulle pensioni ma sui giovani" (Di lunedì 19 settembre 2022) Benedetto della Vedova di piu' Europa ad Ansa Elezioni il forum che presenta leader e programmi, condotto dal direttore Luigi Contu e Francesca Chiri. 19 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Benedetto della Vedova di piu'adil forum che presenta leader e programmi, condotto dal direttore Luigi Contu e Francesca Chiri. 19 settembre 2022

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di M5s Giuseppe Conte, a Genova in visita ad un mercato canta Bella Ciao. È 'una canzone… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria', ha detto Enrico Letta sottolineando: 'Non vogl… - Agenzia_Ansa : Il presidente Usa Joe Biden a 60 Minutes: 'deciderò sulla candidatura per le elezioni del 2024 solo dopo novembre'.… - CannaStorta : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Il leader di M5s Giuseppe Conte, a Genova in visita ad un mercato canta Bella Ciao. È 'una canzone per ch… - delluccimarco1 : Ansa Elezioni: + Europa 'Rivedere RDC ma tenerlo, non investire sulle pensioni ma sui giovani'… -