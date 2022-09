Thomasina Miers | la chef attacca | Ora basta | mangiare carne non è un crimine contro il pianeta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) "Ho una grande ammirazione per George Monbiot, editorialista di questo giornale", scrivesu The Guardian. "Il suo lavoro ha evidenziato l'urgente necessità di ridurre le nostre emissioni di CO2 e passare a un'energia più verde. Ha anche mostrato il ruolo dell'agricoltura intensiva nella perdita di biodiversità. Di ciò che scrive sono pienamente d'accordo, ma quando si tratta delle soluzioni di cui abbiamo bisogno per cambiare i nostri sistemi agricoli e alimentari, abbiamo punti di vista radicalmente diversi". Lasostiene che "è indiscutibile che la rivoluzione agricola degli anni Cinquanta, con il suo diffuso utilizzo di fertilizzanti ed erbicidi ammoniacali, pesticidi e fungicidi, abbia fatto male alla natura" ed è necessario "cambiare il modo in cui mangiamo e produciamo cibo e dobbiamo farlo rapidamente. ...