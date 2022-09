Iv: Guerini, 'ricordo commosso di Graziella Pagano' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Intelligenza, passione, simpatia, coraggio: così voglio ricordare con commozione Graziella Pagano. A Dio Graziella". Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Intelligenza, passione, simpatia, coraggio: così voglio ricordare con commozione. A Dio". Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Lorenzo

ItalicaTestudo : @pdnetwork @guerini_lorenzo L'ultima volta che avete accusato un partito di centrodestra di prendere soldi dalla… - pigramano : #Guerini a #Terni per la #campagnaelettorale. So contro chi, ma non ricordo a favore di chi... #ElezioniPolitiche22 - TonyVic17 : @CriticaScient @GiuseppeBaffi @guerini_lorenzo Non ha ucciso 14.000 civili si informi , i civili se mi ricordo bene… - franzonil : @avantibionda @E__Io__Pago Ricordo sommessamente che ora il PDC è Draghi. Ministro dell’interno Lamorgese (area PD)… - 2rMarzia : RT @francesco_1167: @guerini_lorenzo E chi lo dice? Lei? Lo ha per caso chiesto al popolo italiano? Perché, le ricordo, che lei HA GIURATO… -