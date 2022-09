Calcio | Inter; Inzaghi | con Udinese gara non facile

Gazzetta_it : La #Juve ha nostalgia, #Inter lo rimpiange: #Dybala è tornato e la #Roma sogna - Gazzetta_it : #Skriniar gela l'#Inter: 'Non voglio parlare del contratto' - Eurosport_IT : Sempre più probabile la cessione del club ??? da parte della famiglia Zhang ?? #Zhang | #Inter | #Calcio | #Cessione - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Calcio: Sottil, non staremo a guardarli mentre giocano Testa solo a Inter. Sorpreso… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Contro l'Udinese una partita molto impegnativa' -

Lo ha detto il tecnico dell'Simone Inzaghi, intervistato daTv alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "Bisognerà fare molta attenzione, è una squadra in salute, ben allenata, con ...Due soli assenti all'appello e valigie fatte. In casaè tutto pronto per la trasferta di Udine, che inizierà ufficialmente alle 17 con la partenza dal centro tecnico di Appiano. Un'ora dopo, decollo da Linate per Trieste e successivo trasferimento ...tutti ugualmente cruciali per rendere il calcio lo sport e la comunità straordinaria che ... Alle squadre di cui ho fatto parte: Inter, Cesena, Newcastle e Roma, grazie per avermi ospitato, migliorato ...'L'entusiasmo ti fa lavorare con serenità ma non deve diventare appagamento' UDINE (ITALPRESS) - 'Sono soddisfatto e adesso dobbiamo continuare.