Serie B, sesta giornata: programma completo e diretta tv (Di venerdì 16 settembre 2022) Non ci si ferma mai nella cadetteria italiana. Dopo aver assisto alla giornata della scorsa settimana, la Serie B si appresta a mandare in campo la sesta giornata che metterà in campo tanti match davvero interessanti da vedere. Come di consueto, il programma verrà aperto con l’anticipo del venerdì, mentre il sabato manderà in scena tutte le partite di questa tornata, tranne una che si giocherà di domenica. Ecco tutto quello che c’è da sapere e le varie dirette televisive. Nuova tornata in Serie B con la sesta giornata che inizierà con un big-match e si concluderà con il derby umbro Il venerdì sera si apre col botto con il Brescia prima della classe che attende un Benevento che nella scorsa giornata è stato nettamente sconfitto in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Non ci si ferma mai nella cadetteria italiana. Dopo aver assisto alladella scorsa settimana, laB si appresta a mandare in campo lache metterà in campo tanti match davvero interessanti da vedere. Come di consueto, ilverrà aperto con l’anticipo del venerdì, mentre il sabato manderà in scena tutte le partite di questa tornata, tranne una che si giocherà di domenica. Ecco tutto quello che c’è da sapere e le varie dirette televisive. Nuova tornata inB con lache inizierà con un big-match e si concluderà con il derby umbro Il venerdì sera si apre col botto con il Brescia prima della classe che attende un Benevento che nella scorsaè stato nettamente sconfitto in ...

trash_italiano : Si interrompono temporaneamente, in segno di rispetto, le riprese della sesta stagione di The Crown. A rivelarlo il… - CagliariNews24 : Serie B, domani sera al via la sesta giornata #Cagliari - davided81 : @I_Beefsquatch Allungata e di molto e le premesse per la sesta non lasciano pensare ci sia una svolta però quando i… - filadelfo72 : Pronostico Serie B 2022-2023 Brescia-Benevento sesta giornata, anticipo del venerdì - manodedios1926 : #CobraKaiSeason5 bellissima #Netflix ha chiuso alla grande questa stagione adatta a tutti soprattutto agli amanti d… -