LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Farfalle fallose nel misto, podio lontano. E il pass olimpico… (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 La Spagna ha ottenuto 29.850 con nastro e palle, mezzo decimo meglio dell’Italia. Balza provvisoriamente al comando con 63.200. 18.16 L’Italia cercherà di riscattarsi con i cinque cerchi, ma appare improbabile ambire al podio e al pass olimpico. Per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 bisognerà passare dai Mondiali 2023 (cinque pass) o dai Campionati Continentali 2024 (cinque pass complessivi). 18.14 Una perdita per la Spagna. 18.12 Georgia 21.600, 11mo posto provvisorio. Attesa per la Spagna. 18.09 Ora Cina Taipei, niente di eclatante per la Georgia. 18.08 La Cina ottiene 31.900 con i cerchi e vola a 60.000 nel totale, al comando provvisorio con due decimi di margine sul Giappone. 18.02 Corea del ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 La Spagna ha ottenuto 29.850 con nastro e palle, mezzo decimo meglio dell’Italia. Balza provvisoriamente al comando con 63.200. 18.16 L’Italia cercherà di riscattarsi con i cinque cerchi, ma appare improbabile ambire ale alolimpico. Per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 bisogneràare dai2023 (cinque) o dai Campionati Continentali 2024 (cinquecomplessivi). 18.14 Una perdita per la Spagna. 18.12 Georgia 21.600, 11mo posto provvisorio. Attesa per la Spagna. 18.09 Ora Cina Taipei, niente di eclatante per la Georgia. 18.08 La Cina ottiene 31.900 con i cerchi e vola a 60.000 nel totale, al comando provvisorio con due decimi di margine sul Giappone. 18.02 Corea del ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2022 in DIRETTA: Farfalle a caccia dell’apoteosi! Giappone al comando -… - Quotidianinet : LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli d’oro al nastro e di bronzo alle clavette, talent… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2022 in DIRETTA: Farfalle contro tutti serve essere più forti delle giurie! -… -