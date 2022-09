Docenti sono pubblici ufficiali: carcere fino a 3 anni per chi li offende o commette loro violenza (Di venerdì 16 settembre 2022) L'archiviazione del caso che ha visto protagonista una docente aggredita verbalmente da un uomo, riporta in auge quanto prevede la legge in merito all'equiparazione della figura dell'insegnante ad un pubblico ufficiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 settembre 2022) L'archiviazione del caso che ha visto protagonista una docente aggredita verbalmente da un uomo, riporta in auge quanto prevede la legge in merito all'equiparazione della figura dell'insegnante ad un pubblico ufficiale. L'articolo .

michelemorgese : RT @orizzontescuola: Docenti sono pubblici ufficiali: carcere fino a 3 anni per chi li offende o commette loro violenza - prof_morgese : RT @orizzontescuola: Docenti sono pubblici ufficiali: carcere fino a 3 anni per chi li offende o commette loro violenza - orizzontescuola : Docenti sono pubblici ufficiali: carcere fino a 3 anni per chi li offende o commette loro violenza - bchiappalone : RT @Hattoriando: @Gra_Gass Sempre detto che ci sono troppi docenti fuori di testa e laureati con i punti Mira Lanza!!! - Hattoriando : @Gra_Gass Sempre detto che ci sono troppi docenti fuori di testa e laureati con i punti Mira Lanza!!! -