Bambino morto in gita per un malore: l'insegnante rischia 8 mesi di prigione

Secondo l'accusa avrebbe dovuto impedire ad Alessio, che aveva impiantato un defibrillatore, di salire i 40 scalini del municipio

