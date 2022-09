Midtjylland-Lazio oggi: orario Europa League 15 settembre, programma, probabili formazioni, streaming (Di giovedì 15 settembre 2022) Appuntamento da non perdere quest’oggi con Midtjylland-Lazio, nuova gara valida per l’Europa League. Continua l’interessantissima fase a gironi della rassegna continentale che vede i biancocelesti impegnati nel Girone F. Dopo aver abbattuto gli olandesi del Feyenoord con un netto 4 a 2, la compagine italiana si sposterà in Danimarca per affrontare il Midtjylland, team che settimana scorsa ha dovuto inchinarsi per 1 a 0 in Austria contro lo Sportklub Sturm Graz. Guarda la Conference League su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi Il 4-3-3 dovrebbe essere lo schema scelto dai padroni di casa con Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Sorensen, Evander, Dreyer; Isaksen, Kaba e Sisto. Anche Maurizio Sarri sembra orientato su questa scelta di ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Appuntamento da non perdere quest’con, nuova gara valida per l’. Continua l’interessantissima fase a gironi della rassegna continentale che vede i biancocelesti impegnati nel Girone F. Dopo aver abbattuto gli olandesi del Feyenoord con un netto 4 a 2, la compagine italiana si sposterà in Danimarca per affrontare il, team che settimana scorsa ha dovuto inchinarsi per 1 a 0 in Austria contro lo Sportklub Sturm Graz. Guarda la Conferencesu DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi Il 4-3-3 dovrebbe essere lo schema scelto dai padroni di casa con Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Sorensen, Evander, Dreyer; Isaksen, Kaba e Sisto. Anche Maurizio Sarri sembra orientato su questa scelta di ...

