Zurino (Forum Italiano Export): "Serve ministero per il Commercio estero" (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – "Un ministro per il Commercio estero, perché la Farnesina non può occuparsi di tutto". E' l'appello di Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell'Export, che organizza il 23 e 24 settembre a Ravenna gli Stati Generali dell'Export, manifestazione giunta alla quarta edizione e che vede Bper Banca e Ferrovie dello Stato tra i golden partner. "Gli imprenditori italiani che si occupano di Commercio estero stanno attraversando la tempesta perfetta – commenta Zurino – da due anni urlavamo per gli aumenti spropositati dei costi di trasporto dei nostri prodotti di qualità, a questo oggi si aggiunge il tema energico ovviamente oltre che l'aumento delle materie prime". Se fino a qualche anno fa commerciare ...

