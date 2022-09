Ultime Notizie – Covid, Burioni: "Omicron 4 e 5 più contagiose e forse più cattive" (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “Brutte Notizie. Uno studio sulla variante Omicron 4/5 ci conferma la maggiore contagiosità, la capacità di infettare le persone vaccinate e/o guarite (anche da Omicron 1 o 2) e purtroppo è prevedibile anche una maggiore patogenicità. Vaccinatevi e al chiuso state attenti”. Lo sottolinea su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, postando uno studio giapponese, pubblicato su ‘Cell’, sulle caratteristiche delle sottovarianti Omicron, comprese Ba.4 e Ba.5. “Come sempre queste non sono mie personali opinioni o previsioni sul futuro, sono i dati contenuti in un lavoro scientifico che è appena uscito”, precisa Burioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “Brutte. Uno studio sulla variante4/5 ci conferma la maggiore contagiosità, la capacità di infettare le persone vaccinate e/o guarite (anche da1 o 2) e purtroppo è prevedibile anche una maggiore patogenicità. Vaccinatevi e al chiuso state attenti”. Lo sottolinea su Twitter il virologo Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, postando uno studio giapponese, pubblicato su ‘Cell’, sulle caratteristiche delle sottovarianti, comprese Ba.4 e Ba.5. “Come sempre queste non sono mie personali opinioni o previsioni sul futuro, sono i dati contenuti in un lavoro scientifico che è appena uscito”, precisa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

